Армия Украины обратилась к народу Беларуси

Вооруженные силы Украины опубликовали срочное обращение к народу Республики Беларусь.

"Спецслужбы РФ готовят провокации на вашей территории, целью их терактов могут быть объекты критической инфраструктуры, в том числе АЭС "Островец", – говорится в обращении, которое цитируют украинские СМИ.

В Генштабе заявили, что Россия пытается втянуть Беларусь в войну против Украины любыми путями. Белорусов призвали требовать от их руководства соблюдения статьи 18 Конституции РБ, согласно которой Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств.

"Мы не отвечали ни на одно проявление агрессии с вашей территории. Тем более мы не планируем и не собираемся проводить никаких агрессивных действий на территории РБ. Это официальная позиция Украины", - отмечается в обращении ВСУ.