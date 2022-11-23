Шойгу созвонился с Акаром

Министр обороны России Сергей Шойгу созвонился с главой турецкого оборонного ведомства Хулуси Акаром. Они обсудили реализацию зерновой сделки и ситуацию на севере Сирии. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

"По инициативе турецкой стороны 24 ноября 2022 года проведены телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. В ходе указанных переговоров обсуждалась текущая ситуация на севере Сирии, а также отдельные вопросы, связанные с продолжением реализации "черноморской инициативы", - говорится в сообщении.