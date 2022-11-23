Российские пропагандисты опять обманули россиян
23 ноября российские СМИ сообщили, что ФСБ ликвидировала трех украинских диверсантов. По версии правоохранителей, они готовились атаковать объекты энергетики в приграничье, сообщает The Moscow Times.
Корреспонденты издания нашли двоих убитых в соцсетях, оказалось, что оба — воронежцы, страйкболисты, участники ролевых игр по тематике компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. Одного из убитых звали Владимир Котовский, в сообществе он был известен как Сталкер Фосген.
На видео ФСБ с осмотром жилья «диверсантов» видна тетрадь с надписью «учет личного состава группировки «Свобода» и знамя с эмблемой в виде головы зеленого волка в профиль и надписью «Воля». Эта эмблема принадлежит группировке «Свобода» из украинской компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R, сообщили журналистам фанаты игры.
В программе «Вести» на телеканале «Россия-1» убитых называли украинскими террористами, а знамя «Свободы» из компьютерной игры замазали, назвав его символом украинской партии «Воля», основанной «гражданским сектором Евромайдана».
«Флаг ультраправой националистической партии «Воля». Такие знамена были у ультраправых на киевском майдане… Кто был их заказчиком, понятно и так», — заявил корреспондент «Вестей» Александр Ревунов.
Источник в кругах воронежских страйкболистов назвал убитых «странными персонажами». «Фосген был анархистом, бунтарем и поддерживал Украину. Много раз был забанен на играх из-за нарушений правил. Котовский — обычный технарь, работяга со своими планами на жизнь. Был сторонником Навального», — сказал источник.