Российские пропагандисты опять обманули россиян

23 ноября российские СМИ сообщили, что ФСБ ликвидировала трех украинских диверсантов. По версии правоохранителей, они готовились атаковать объекты энергетики в приграничье, сообщает The Moscow Times.

Корреспонденты издания нашли двоих убитых в соцсетях, оказалось, что оба — воронежцы, страйкболисты, участники ролевых игр по тематике компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. Одного из убитых звали Владимир Котовский, в сообществе он был известен как Сталкер Фосген.

На видео ФСБ с осмотром жилья «диверсантов» видна тетрадь с надписью «учет личного состава группировки «Свобода» и знамя с эмблемой в виде головы зеленого волка в профиль и надписью «Воля». Эта эмблема принадлежит группировке «Свобода» из украинской компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R, сообщили журналистам фанаты игры.