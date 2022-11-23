Начинается еще один громкий судебный процесс

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу бывшего главы Исполнительной власти Шамкирского района Алимпаши Мамедова, обвиняемого в отмывании денег, превышении должностных полномочий, а также получении взяток в крупном размере.

Как стало известно haqqin.az, на судебном заседании под председательством судьи Нурала Алиева государственный обвинитель зачитал обвинительный акт.

Напомним, А.Мамедов был арестован Службой госбезопасности в апреле прошлого года. В отношении него решением Сабаильского районного суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.