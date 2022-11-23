Российский пропагандист Владимир Соловьев в эфире своей программы предложил ударить ядерным оружием по странам, которые признают Россию «страной-террористом», пишут российские СМИ.

«И вы не хотите долбануть ядерным оружием (после признания России террористическим государством – ред.)? Логика простая — если у нас есть оружие, которое обеспечит абсолютную победу, странно его не использовать. Зачем мы его тогда производили? Если мы все равно считаем, что ценность нашей жизни ничего не значит и что самое важное, чтобы был прекрасный западный мир, а Россию можно уничтожить, тогда давайте просто зарубим все разработки современных видов оружия», – заявил Соловьев в эфире «России 1».

По его мнению, Россию «втянули» воевать с НАТО на территории Украины, где альянс может использовать все типы вооружения. Но в этот раз с Соловьевым не согласились даже его гости. Против применения ядерного оружия выступили депутат Госдумы Константин Затулин и декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.

Они напомнили Владимиру Соловьеву, что прямой агрессии НАТО против России нет. Более того, четыре области Украины были «присоединены» к России недавно, поэтому за них просто «надо бороться». Крым же, по их мнению, «другая история».