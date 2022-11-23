Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 17:09

Премьер-министр Армении Никол Пашинян фактически сорвал вчерашний саммит ОДКБ в Ереване, который сам же и возглавлял. Он отказался подписать итоговую декларацию саммита, а также декларацию организации об оказании коллективной помощи Армении. Пашинян обосновал это тем, что документ не оправдал ожиданий Еревана. Более того, как на открытии, так и в ходе саммита армянский премьер подверг резкой критике и ОДКБ, и косвенным образом Россию. Общий смысл его критики сводился к тому, что ОДКБ утратила свою функциональность.

Напряженность между Арменией и ОДКБ, разумеется, началась задолго до саммита – можно сказать, непосредственно после прихода к власти Пашиняна. После двухдневных столкновений на азербайджано-армянской границе в сентябре этого года интересы Армении и ОДКБ окончательно разошлись. В Ереване ясно поняли, что оставаться в этой организации бессмысленно, и теперь армянские власти не стесняются называть не только ОДКБ, но и конкретно Россию ненадежным союзником. Но Россия не хочет терять Армению, выпускать ее из своей военно-политической орбиты. Похоже, что именно поэтому члены ОДКБ пришли на саммит основательно подготовленными. Они представили проект совместной декларации об оказании коллективной помощи Армении. Накануне саммита генсек ОДКБ Станислав Зась сообщил, что документ прошел процедуру согласования. Информации о том, что именно написано в проекте, нет - ее не анонсировали. Но, судя по всему, члены организации планировали какие-то формальные меры поддержки, чтобы, с одной стороны, доказать, что ОДКБ не утратила своей функциональности, а с другой – уменьшить нарастающие антироссийские настроения в Армении. Не исключено, что предусматривалась некоторая помощь армянской армии в плане поставок вооружения. Но Пашинян демонстративно отказывался подписывать документ, а в итоге так этого и не сделал. На открытии саммита премьер-министр Армении заявил о своем разочаровании в ОДКБ, которая не защитила Армению от «военной интервенции» Азербайджана. Более того, ОДКБ до сих пор не дала политической оценки тому, что произошло на границе. Все это нанесло большой удар по имиджу организации как внутри Армении, так и за ее пределами.

Пашинян продолжил эту риторику во время своего выступления на саммите. Почти все его высказывания были направлены на критику ОДКБ и, следовательно, России. Премьер-министр Армении назвал события, произошедшие 13 и 14 сентября, «военной агрессией Азербайджана против Армении», хотя никаких правовых оснований для заявления о том, что азербайджанская армия вошла на территорию Армении, нет, поскольку границы между странами до сих пор не определены. Пашинян подчеркнул, что ОДКБ так и не отреагировала на эти события, что рождает «принципиальные вопросы» к деятельности организации. Пашинян утверждал, что Армения не просила у ОДКБ военной поддержки, а просто призвала дать этим событиям политическую оценку и «ускорить политико-дипломатическую работу» с Азербайджаном. «Политическая оценка вышеупомянутых событий необходима прежде всего с моральной точки зрения, так как это должно быть логическим проявлением союзнических отношений. Конечно, это важно и с точки зрения восстановления территориальной целостности нашей страны, но сама по себе оценка не означает военного вмешательства», - сказал Пашинян. После продолжительной критики «бездействия» ОДКБ премьер-министр Армении перешел к теме Карабаха и обвинил Россию в невыполнении взятых на себя обязательств. Он сообщил, что были сделаны многочисленные заявления и комментарии, а также подписаны документы о том, что «все пункты трехсторонней декларации от 10 ноября 2020 года должны быть выполнены». «Очевидным образом, не все пункты трехстороннего заявления были соблюдены, так же, как и не было сказано, кто и какая именно сторона не соблюдала эти пункты и договоренности», - добавил премьер-министр Армении. Это замечание адресовано непосредственно России и ее президенту, потому что именно Владимир Путин и другие российские официальные лица периодически напоминают нам о том, что все пункты трехсторонней декларации от 10 ноября должны исполняться. В заключительной части своего выступления Пашинян попытался обосновать, что стороной, которая «не выполняет пункты», является Азербайджан, и поэтому России следует уточнить, что ее призывы адресованы именно к этой стране.

Конечно, обвинение Пашиняном Азербайджана в невыполнении условий трехсторонней декларации основано на слабых тезисах, и нет необходимости рассматривать их подробно. Вкратце отметим, что Пашинян, в частности, сказал о том, что, согласно трехсторонней декларации, после прекращения боевых действий стороны должны были остаться на своих позициях, но в декабре 2020 года Азербайджан «оккупировал» села Чайлагагала и Кохни Таглар, относящиеся к бывшему Гадрутскому (в настоящее время – Ходжавендскому) административному району. То есть, по логике Пашиняна, Азербайджан «оккупировал» собственную территорию. Этим армянский премьер не ограничился. Он добавил, что в марте этого года Азербайджан также «оккупировал» село Фаррух. Однако основное жало его обвинений направлено против России. Пашинян преподносит «оккупацию» вышеупомянутых сел как доказательство недееспособности российских миротворческих сил, заявляя, что Азербайджан «нарушил линию соприкосновения и вошел в зону ответственности миротворцев». Возникает вопрос: почему армянские военнослужащие были доставлены на территорию Азербайджана почти через месяц после окончания боевых действий? Какому пункту трехстороннего заявления это соответствовало? Пашинян продолжил критиковать Россию и ее миротворцев, заявив, что Азербайджану предоставлена возможность контролировать Лачинский коридор: «В пункте 6 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года говорится: «Лачинский коридор (шириной 5 километров), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать город Шушу, остается под контролем миротворческого контингента Российской Федерации». До сих пор Лачинский коридор не полностью находится под контролем миротворческого контингента РФ, и азербайджанская армия сохраняет там несколько позиций».