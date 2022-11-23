В Грузии начали экспертизу из-за возможного отравления Саакашвили
Грузинское Министерство юстиции поручило Национальному бюро судебной экспертизы изучить состояние здоровья бывшего президента страны Михаила Саакашвили и установить, мог ли он быть отравлен. Об этом сообщил журналистам заместитель главы Минюста Грузии Бека Дзамашвили, пишут грузинские СМИ.
"Сам Саакашвили сделал заявление, что у него никогда не было подозрений на отравление. Для того чтобы полностью развеять подозрения, мы назначили экспертизу. Министерство сделало все, что могло. Мы назначили экспертизу, и только после ее результатов можно будет выступать с дополнительными комментариями", - сказал он.
Бека Дзамашвили подчеркнул, что, согласно грузинскому законодательству, осужденный в Грузии человек может отбывать наказание лишь на территории республики. Поэтому решение о переносе или отсрочке исполнения наказания Михаила Саакашвили будет приниматься судом.
Минюст подчинится любому решению суда. Министерство юстиции не сможет самовольно отправить того или иного человека на лечение за рубеж.
19 ноября адвокат бывшего грузинского лидера Валерий Гелбахиани, а также мать экс-президента Гиули Аласания сообщили о его возможном отравлении тяжелыми металлами, возможно, ртутью. По их словам, это доказывает медицинское заключение неправительственной организации "Эмпатия", которое пока не было опубликовано и готовится для предоставления иностранным экспертам. Позже сам Михаил Саакашвили написал, что никогда не говорил своим адвокатам, что у него есть подозрения на отравление.