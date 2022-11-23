В Грузии начали экспертизу из-за возможного отравления Саакашвили

Грузинское Министерство юстиции поручило Национальному бюро судебной экспертизы изучить состояние здоровья бывшего президента страны Михаила Саакашвили и установить, мог ли он быть отравлен. Об этом сообщил журналистам заместитель главы Минюста Грузии Бека Дзамашвили, пишут грузинские СМИ.

"Сам Саакашвили сделал заявление, что у него никогда не было подозрений на отравление. Для того чтобы полностью развеять подозрения, мы назначили экспертизу. Министерство сделало все, что могло. Мы назначили экспертизу, и только после ее результатов можно будет выступать с дополнительными комментариями", - сказал он.

Бека Дзамашвили подчеркнул, что, согласно грузинскому законодательству, осужденный в Грузии человек может отбывать наказание лишь на территории республики. Поэтому решение о переносе или отсрочке исполнения наказания Михаила Саакашвили будет приниматься судом.