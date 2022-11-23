Несколько дней назад СМИ распространили информацию, что украинская армия получила партию вооружения из Турции, в частности, ракеты TRLG-230 и Sungur IIR.

Israel Defense пишет, что Турция поставила Украине несколько десятков высокоточных ракет с лазерным наведением TRLG-230, произведенных на заводах Roketstan в Турции и предназначенных для поражения целей на дальностях от 20 до 70 километров.

Издание отмечает, что точность этих ракет достигается за счет комбинированного использования навигационной системы GPS и лазерного наведения. В Украину поставлено не менее 50 ракет с лазерным наведением. По данным оборонного блога ORYX, поставлено около 200 ракет. С оперативной точки зрения, эти две ракеты можно комбинировать на поле боя, при этом с помощью одной можно корректировать полет другой, повышая эффективность использования, указывает израильское издание.

Israel Defense отмечает, что самое любопытное, что Турция стала первой страной, поставившей Украине этот вид вооружения еще до американских ракет HIMARS.