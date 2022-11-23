Бен Уоллес призвал Украину «додавить» зимой российскую армию

Украина должна «продолжать давить, не снижать напор», наносить новые стремительные удары по российским войскам в течение зимы. Так считает министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Украинской армии поможет снаряжение, которое ей предоставили западные союзники, легче будет противостоять плохо оснащенным российским войскам, сказал Уоллес в интервью The Daily Beast на военной базе в Великобритании, где западные инструкторы обучают украинских солдат.

«Учитывая преимущество украинцев в вопросе подготовки обращения с материальной частью и качестве их солдат в противоположность деморализованным, плохо обученным, плохо оснащенным русским, сохранение напора в течение зимы было бы в интересах Украины. У них 300 000 комплектов для боевых действий в полярных условиях от международного сообщества», — сказал Уоллес, заявления которого приводит Moscow Times.

Уоллес считает, что у украинской армии серьезные преимущества. «Недавно было переброшено российское подразделение без еды, носков и с небольшим количеством оружия. Для человека, отправляющегося на фронт, это катастрофа, — сказал британский министр The Daily Beast. — У русских есть масштаб, но они не очень хороши [на поле боя]. Большинство тех, кто был хорош, уже мертвы».