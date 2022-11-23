Что за позитивный сигнал Путин дал в машине Пашиняну? новый ребус
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня на заседании правительства, что в вопросе восстановления железной дороги с Азербайджаном получил от российского президента Владимира Путина позитивный сигнал.
«В ходе переговоров с президентом России мы получили определенные сигналы. В связи с чем может возникнуть значительная и серьезная возможность того, что мы вернемся к работам по восстановлению железной дороги (речь идет о трассе Горадиз-Мегри-Ордубад-Ерасх (Араздейен - ред.)», - сказал Пашинян.
При этом армянский премьер подчеркнул, что, «учитывая прошлый негативный опыт», относится к этой теме с умеренным оптимизмом.
«Если все, что мы узнали и о чем вчера договорились сохранит свою логику, то уже в ближайшее время в рамках проекта «Армянский перекресток» и, в частности, в сфере восстановления железной дороги, нам понадобятся крупные инвестиции», - отметил Никол Пашинян.
По словам премьер-министра, выразившего надежду, что международные партнеры проявят к данному проекту большой интерес, у Армении есть возможность привлечь такие средства.
Заявление Пашиняна связывают со вчерашним саммитом ОДКБ в Ереване, в ходе которого президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил с Николом Пашиняном «восстановление транспортных артерий» в регионе.
«Мы с вами, когда встретились и ехали в машине, - сказал президент РФ, обращаясь к армянскому премьер-министру, - обсуждали вопросы регионального характера, в том числе, вопросы урегулирования в регионе, а также поговорили о разблокировании транспортных артерий… Я очень рад появившейся возможности провести на полях сегодняшних мероприятий и двустороннюю встречу».
Как выяснилось, Никол Пашинян встречал Путина у трапа в ереванском аэропорту Звартноц, после чего сел в машину президента России. Судя по всему, в аэропорту Путин пригласил Пашиняна сесть в свою машину, поскольку хотел передать ему по дороге какую-то важную информацию.
Спустя сутки, на заседании Кабинета министров Армении, Пашинян намекнул, что Азербайджан в рамках проекта Зангезурского коридора внес какое-то удовлетворяющее Армению предложение по открытию железной дороги Горадиз-Агбенд-Мехри-Ордубад-Араздейен.
Напомним, что накануне саммита ОДКБ состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Ильхамом Алиевым, в ходе которого, судя по официальной информации, главы России и Азербайджана обсуждали «восстановление связи в регионе».
Фактически упомянутую Пашиняном железную дорогу Горадиз-Агбенд Азербайджан начал восстанавливать сразу после 44-дневной войны, и в настоящее эта работа близка к завершению. Однако Армения еще даже не приступала к восстановлению участка этой дороги, проходящей по её территории. В частности, вначале в Ереване говорили о сложностях, связанных с рельефом местности, для чего к консультациям были привлечены специалисты по инженерно-геодезическим работам, потом возник вопрос привлечения кредита в 230 миллионов долларов, необходимого для начала строительства, а позднее правительство Армении без всяких объяснений остановило этот проект. Как выяснилось, Ереван потребовал от Баку каких-то правовых гарантий, связанных с вопросами использования этой железной дороги, а Азербайджан, в свою очередь, на требования Армении не отреагировал.
31 марта нынешнего года Никол Пашинян, заявив, что обязательства по разблокировке дорог между Арменией и Азербайджаном должны носить взаимный характер, сообщил, что Армения готова строить и автомобильную, и железную дорогу, но считает важным предварительно подписать соответствующее соглашение с Азербайджаном, которое будет иметь юридическую силу.
«Мы видим весьма конкретные риски, - отметил Пашинян. - Построим дорогу, а Азербайджан откажется открыть границы. В результате получится, что Армения не сможет использовать инфраструктуру, на которую потратит сотни миллионов долларов».
Характерно, что обеспокоенность Армении началась после того, как была достигнута договоренность о создании Западно-Зангезурского транспортного коридора между Азербайджаном и Ираном. Напомним, что, согласно этой договоренности, из поселка Агбенд в Иран через реку Араз будет возведен железнодорожно-автомобильный мост, что позволит соединить железную дорогу Горадиз-Агбенд с иранскими железными дорогами, а оттуда, по иранской территории вдоль побережья реки Араз, с Нахчываном.
То есть, в Ереване поняли, что, затягивая открытие Зангезурского коридора, Армения останется в стороне от другого регионального транспортного коридора.
Неизвестно, что это был за «позитивный сигнал», который Путин передал Пашиняну. Но факт, что на его основании Армения делает то, от чего отказывалась больше двух лет - соглашается восстановить участок железной дороги до Нахчывана.