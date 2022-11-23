Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 18:32

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня на заседании правительства, что в вопросе восстановления железной дороги с Азербайджаном получил от российского президента Владимира Путина позитивный сигнал. «В ходе переговоров с президентом России мы получили определенные сигналы. В связи с чем может возникнуть значительная и серьезная возможность того, что мы вернемся к работам по восстановлению железной дороги (речь идет о трассе Горадиз-Мегри-Ордубад-Ерасх (Араздейен - ред.)», - сказал Пашинян.

При этом армянский премьер подчеркнул, что, «учитывая прошлый негативный опыт», относится к этой теме с умеренным оптимизмом. «Если все, что мы узнали и о чем вчера договорились сохранит свою логику, то уже в ближайшее время в рамках проекта «Армянский перекресток» и, в частности, в сфере восстановления железной дороги, нам понадобятся крупные инвестиции», - отметил Никол Пашинян. По словам премьер-министра, выразившего надежду, что международные партнеры проявят к данному проекту большой интерес, у Армении есть возможность привлечь такие средства. Заявление Пашиняна связывают со вчерашним саммитом ОДКБ в Ереване, в ходе которого президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил с Николом Пашиняном «восстановление транспортных артерий» в регионе. «Мы с вами, когда встретились и ехали в машине, - сказал президент РФ, обращаясь к армянскому премьер-министру, - обсуждали вопросы регионального характера, в том числе, вопросы урегулирования в регионе, а также поговорили о разблокировании транспортных артерий… Я очень рад появившейся возможности провести на полях сегодняшних мероприятий и двустороннюю встречу». Как выяснилось, Никол Пашинян встречал Путина у трапа в ереванском аэропорту Звартноц, после чего сел в машину президента России. Судя по всему, в аэропорту Путин пригласил Пашиняна сесть в свою машину, поскольку хотел передать ему по дороге какую-то важную информацию.

Спустя сутки, на заседании Кабинета министров Армении, Пашинян намекнул, что Азербайджан в рамках проекта Зангезурского коридора внес какое-то удовлетворяющее Армению предложение по открытию железной дороги Горадиз-Агбенд-Мехри-Ордубад-Араздейен. Напомним, что накануне саммита ОДКБ состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Ильхамом Алиевым, в ходе которого, судя по официальной информации, главы России и Азербайджана обсуждали «восстановление связи в регионе». Фактически упомянутую Пашиняном железную дорогу Горадиз-Агбенд Азербайджан начал восстанавливать сразу после 44-дневной войны, и в настоящее эта работа близка к завершению. Однако Армения еще даже не приступала к восстановлению участка этой дороги, проходящей по её территории. В частности, вначале в Ереване говорили о сложностях, связанных с рельефом местности, для чего к консультациям были привлечены специалисты по инженерно-геодезическим работам, потом возник вопрос привлечения кредита в 230 миллионов долларов, необходимого для начала строительства, а позднее правительство Армении без всяких объяснений остановило этот проект. Как выяснилось, Ереван потребовал от Баку каких-то правовых гарантий, связанных с вопросами использования этой железной дороги, а Азербайджан, в свою очередь, на требования Армении не отреагировал.