В Минздраве приняли представителей бельгийских компаний

В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с представителями ведущих компаний Бельгии по производству медицинского оборудования. Во встрече также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Бельгии в Баку Мишель Питерманс.

В своем выступлении министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил динамику развития сотрудничества между двумя странами за последние годы. Было подчеркнуто, что регулярные встречи глав государств, а также взаимные визиты членов правительств играют важную роль в развитии азербайджано-бельгийских отношений по различным направлениям.

Министр также отметил плодотворное сотрудничество между нашими странами в области здравоохранения. По его словам, бельгийская система здравоохранения, известная своим высококачественным лечением, по праву считается одной из лучших в мире. Помимо этого, Бельгия является одной из лидирующих стран по разработке, производству и реализации медицинского оборудования.

В свою очередь, вице-президент IBA – директор представительства в России и странах СНГ Кирилл Макаренко и представитель «Orfit Industries» Йохан Фоке выразили заинтересованность в поднятии уровня сотрудничества с Азербайджаном. Было доведено до внимания, что компания IBA разрабатывает и производит высокотехнологичное медицинское оборудование и программные решения для диагностики и лечения онкологических заболеваний, а компания «Orfit Industries» является ведущим поставщиком оборудований в мире по обеспечению иммобилизации и размещения больных.

В конце встречи стороны договорились развивать сотрудничество.