24 ноября в Университете АДА при поддержке Молодежного фонда Азербайджанской Республики, Фонда развития образования Азербайджанской Республики и студенческого волонтерского общественного объединения «Bir» состоялась церемония открытия международного студенческого форума «Молодежь, мир и безопасность», посвященного «Году Шуши».

Форум начался с минуты молчания в память о наших соотечественниках, павших за территориальную целостность своей страны.

Выступая на мероприятии, председатель правления Фонда развития образования Эльнур Насибов, Владанка Андреева, постоянный координатор ООН в Азербайджане, Фарид Джафаров, исполнительный директор Молодежного фонда Азербайджанской Республики, и Гульшан Пашаева , член Совета директоров Центра анализа международных отношений, приветствовали местных и иностранных гостей и проинформировали их об ущербе, нанесенном материальному и культурному наследию города Шуша в период оккупации, а также о проведении фундаментальных исследований в направлении изучения перспектив дальнейшего развития на постоккупационном этапе.

Мероприятие состояло из 2 панельных дискуссий и затрагивало определенные темы.

В первой панели на тему «Восстановление после конфликта: реконструкция, примирение и построение мира» выступили Гвидо Амброзо, представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Азербайджане, Анар Валиев, декан факультета государственных и общественных отношений Университета АДА, Фарид Гулиев, заведующий кафедрой политических наук и философии Университета Хазар, и Шюкюр Гулиев, специалист отдела проблем устойчивого развития НИИ экономических реформ.

Вторая панель была посвящена теме «Постконфликтная статистика: безопасное и достойное возвращение и реинтеграция внутренне перемещенных лиц». Её вел Кавус Абушов, профессор политологии и экономической теории Университета АДА. В качестве гостей панели выступили депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики 6-го созыва Эркин Гадирли, доктор философии в области права, преподаватель Университета АДА Джавид Гадиров, политолог, аналитик Орхан Амашов.

Встреча завершилась ответами на интересующие молодежь вопросы, гости поделились своим опытом, обменялись идеями, дали рекомендации студентам.

Следует отметить, что на мероприятии присутствовали 50 студентов, изучающих специальности, связанные с международными отношениями, международным правом, дипломатией и т. д., 40 из которых иностранные студенты и 10 - местные студенты.

5-дневный форум проводится с целью обсуждения важности роли Шуши в истории и культуре Азербайджана, а также для обсуждения и предложения решений в направлении построения мира и безопасности.