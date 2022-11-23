Венгрия приняла решение по Швеции и Финляндии

Парламент Венгрии ратифицирует членство в НАТО для Финляндии и Швеции в течение месяца, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Reuters.

По его словам, такое обещание он получил от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана во время частной встречи в ходе саммита лидеров Вышеградской группы.

«Я попросил премьер-министра Орбана как можно скорее ратифицировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО. И я получил обещание, что на первом заседании парламента в новом году, то есть чуть больше, чем через месяц, состоится ратификация», - заявил премьер-министр Польши.