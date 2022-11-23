Сегодня российская армия совершила 17 обстрелов Херсона, один человек погиб, еще один ранен, сообщила начальник Херсонской ГВА Галина Луговая в своем телеграм-канале.

По ее словам, всего с 20 по 24 ноября было совершено 62 обстрела.

По данным Луговой, утром российские оккупанты попали в один из «Пунктов несокрушимости», расположенный в детсаду. Зафиксированы и попадания в многоквартирные дома и дома частного сектора. Там обошлось без пострадавших.

«Сегодня утром обстрелами повреждены частные и многоквартирные дома, возник пожар в гараже. В обед повторно оккупанты обстреляли город. Попадание в двухэтажный многоквартирный дом, а также ряд частных домов», – рассказала глава ГВА.

По ее данным, всего в период с 20 по 24 ноября было зафиксировано 62 вражеских «прилета» по Херсону. В результате обстрелов погибли восемь человек, еще 64 – получили ранения.