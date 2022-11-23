Почему Пашинян не отправил армию в Херсон? армянское счастье - помочь в несчастьи
Итак, ереванский саммит ОДКБ обернулся большим политическим скандалом – страна-хозяйка встречи в верхах, которая должна была стать прорывной и знаковой с точки зрения реорганизации и трансформации организации, сорвала подписание итоговой декларации. Это беспрецедентное событие нанесло существенный урон международному реноме ОДКБ и политической репутации России. На Западе поспешили с оценками, заговорив о провале путинской дипломатии.
Пашинян потребовал внести в итоговую декларацию пункт с обвинением Азербайджана в «военной агрессии» против Армении. По большому счету, еще задолго до саммита Ереван неоднократно пытался противопоставить своих «военно-политических союзников» официальному Баку, требуя от ОДКБ «ясной и однозначной политической позиции» по военным столкновениям на армяно-азербайджанской границе.
Однако ереванский саммит наглядно продемонстрировал тщетность попыток Армении. За считанные дни до начала саммита на праздновании юбилея правящей партии Ильхам Алиев не случайно особо отметил высокий уровень партнерских отношений со странами-членами ОДКБ, занимающими строгий нейтралитет в перманентных стычках на границе. Итоги саммита в лишний раз продемонстрировали ювелирное искусство алиевской дипломатии.
Позиция ОДКБ осталась неизменной: «путинское НАТО» не вмешается в армяно-азербайджанский конфликт, ограничившись призывами к решению этнополитических коллизий мирными политическими средствами.
Остается задаться естественным вопросом: предполагал ли Пашинян подобный исход? Безусловно. Армянский премьер-министр не питал особый иллюзий относительно позиции союзнических Азербайджану государств, в частности, Беларуси, Казахстана и России. Но летающий в облаках Пашинян затеял еще одну авантюру, попытавшись в очередной раз оживить мертвеца, вдохнуть жизнь в мертворожденное дитя погибшего Советского Союза. Он ткнул пальцем в мыльный пузырь. И не предположив, что само прикосновение к пузырю чревато слишком серьезными репутационными издержками. Пузырь, похожий на ОДКБ, еще раз лопнул в Ереване. Пашинян прибавил работы Кремлю. Придется искать новое мыло… Для Кремля это дело привычное, а вот Пашинян показал себя не с приглядной стороны. Глава армянского правительства не сумел правильно определить внешнеполитические задачи и предотвратить такие же угрозы и вызовы. Неопытный, научится…
Сквернословие Пашиняна в адрес ОДКБ сыграло с ним злую шутку. Вопросы коллег поставили армянского премьер-министра в откровенно идиотскую ситуацию. Его открыто спросили: что предпримет Армения в случае военной агрессии против Беларуси? Или почему Армения не выполнила свои союзнические обязательства перед Россией, оставив новоиспеченную юродивую вторую мобилизационную российскую армию на правом берегу Днепра лицом к лицу с мощнейшей украинской армадой? Почему не пришла на подмогу? И даже не признала Херсон частью России! А еще не осудила оккупацию Украиной «новых российских земель», присоединенных после «народного волеизъявления украинских русских»?
Странная логика у Еревана и Пашиняна, который воспринимает военно-политический блок лишь в качестве покровителя-охранителя. То есть, ОДКБ должен Армении всё, не получив взамен ничего. Чисто армянский подход, который дальше Гюмри нигде не работает. Вот поэтому Пашинян и мечется между ОДКБ и НАТО. В поисках удачи, которая давно улетела. Армении нечего предложить старым союзникам, нечем заинтересовать потенциальных партнеров на Западе. Пашинян может всем предложить одно – переложить на их плечи свои военно-политические проблемы. Но на Западе сыты по горло одними проблемами Украины. Не говоря о России…
Западу, как и ОДКБ, лучше и проще договориться с Азербайджаном, подталкивая его к снисходительному отношению к маленькой и немощной стране, претендующей на свое место на Южном Кавказе. Баку не откажет в снисхождении. Главное поумерить пыл и аппетит…