Айдын Керимов, автор haqqin.az 20:11

Итак, ереванский саммит ОДКБ обернулся большим политическим скандалом – страна-хозяйка встречи в верхах, которая должна была стать прорывной и знаковой с точки зрения реорганизации и трансформации организации, сорвала подписание итоговой декларации. Это беспрецедентное событие нанесло существенный урон международному реноме ОДКБ и политической репутации России. На Западе поспешили с оценками, заговорив о провале путинской дипломатии. Пашинян потребовал внести в итоговую декларацию пункт с обвинением Азербайджана в «военной агрессии» против Армении. По большому счету, еще задолго до саммита Ереван неоднократно пытался противопоставить своих «военно-политических союзников» официальному Баку, требуя от ОДКБ «ясной и однозначной политической позиции» по военным столкновениям на армяно-азербайджанской границе.

Однако ереванский саммит наглядно продемонстрировал тщетность попыток Армении. За считанные дни до начала саммита на праздновании юбилея правящей партии Ильхам Алиев не случайно особо отметил высокий уровень партнерских отношений со странами-членами ОДКБ, занимающими строгий нейтралитет в перманентных стычках на границе. Итоги саммита в лишний раз продемонстрировали ювелирное искусство алиевской дипломатии. Позиция ОДКБ осталась неизменной: «путинское НАТО» не вмешается в армяно-азербайджанский конфликт, ограничившись призывами к решению этнополитических коллизий мирными политическими средствами. Остается задаться естественным вопросом: предполагал ли Пашинян подобный исход? Безусловно. Армянский премьер-министр не питал особый иллюзий относительно позиции союзнических Азербайджану государств, в частности, Беларуси, Казахстана и России. Но летающий в облаках Пашинян затеял еще одну авантюру, попытавшись в очередной раз оживить мертвеца, вдохнуть жизнь в мертворожденное дитя погибшего Советского Союза. Он ткнул пальцем в мыльный пузырь. И не предположив, что само прикосновение к пузырю чревато слишком серьезными репутационными издержками. Пузырь, похожий на ОДКБ, еще раз лопнул в Ереване. Пашинян прибавил работы Кремлю. Придется искать новое мыло… Для Кремля это дело привычное, а вот Пашинян показал себя не с приглядной стороны. Глава армянского правительства не сумел правильно определить внешнеполитические задачи и предотвратить такие же угрозы и вызовы. Неопытный, научится…