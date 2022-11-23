Посол Азербайджана The Jerusalem Post: Армения не смогла полностью подтвердить свою независимость

Израильская газета The Jerusalem Post опубликовала статью посла Азербайджана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Элина Сулейманова, в которой говорится, что после решительной победы Азербайджана в Отечественной войне президент Ильхам Алиев предложил нормализацию отношений с Арменией, что является редким событием в мировом масштабе и вновь доказывает стремление Азербайджана положить конец вражде и ненависти.

По мнению Сулейманова, Армения так и не смогла полностью подтвердить свою независимость, так как, учитывая наличие на своей территории иностранных военных баз и иностранных пограничников, охраняющих ее границы, Ереван все еще ищет поддержки у своих покровителей в лице ОДКБ, Ирана и Франции.

Далее в статье отмечается, что недавнее решение парламента Азербайджана об открытии посольства Азербайджана в Израиле укрепит партнерство между двумя странами.