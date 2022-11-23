В Алжире казнят десятки человек за «суд Линча»

В Алжире суд приговорил к смертной казни 49 человек за убийство мужчины и надругательство над его телом, еще 22 человека были приговорены к различным тюремным срокам, сообщают зарубежные СМИ.

В августе полиция Алжира сообщила о задержании нескольких десятков подозреваемых в причастности к линчеванию мужчины, которого заподозрили в участии в поджогах лесов. По данным генпрокуратуры Алжира, 11 августа группа граждан в городе Ларбаа-Нат-Иратен северной провинции Тизи-Узу задержала троих мужчин, заподозрив их в причастности к поджогам лесов, и начала избивать их.

В ситуацию вмешалась полиция, забравшая троих мужчин в отделение, однако нападавшим удалось вытащить одного из них из отделения полиции. Мужчину избили на городской площади и подожгли, в результате он скончался. Полицейские, пытавшиеся спасти жертву, также пострадали.

Сообщается, что сегодня уголовный суд первой инстанции в Дар-эль-Бейда (пригород столицы Алжира) вынес 49 обвиняемым по делу об убийстве и надругательствах над телом покойного молодого человека смертный приговор.