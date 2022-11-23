Азербайджан, Турция и Казахстан подпишут Дорожную карту

На завтрашнем заседании глав МИД Азербайджана, Турции и Казахстана в Актау планируется подписание «Дорожной карты на 2022-2027 годы» по развитию и началу функционирования Срединного коридора, проходящего через территории трех стран, говорится в сообщении Министерства иностранных дел Турции.

Срединный коридор служит для увеличения грузопотока из Китая в Турцию и в страны Европы, а также в обратном направлении. Грузы в Европу из Китая в среднем за 20-25 дней.