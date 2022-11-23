Парламент Румынии признал Голодомор геноцидом

Румынские депутаты и сенаторы 23 ноября на совместном заседании приняли декларацию, в которой голод 1932-1933 годов в Украине признается преступлением, совершенным против украинского народа и человечества, пишет издание Agerpres.

В документе парламент Румынии осуждает этот акт против украинского народа, который привел к миллионам жертв, массовым нарушениям основных прав и свобод граждан.

Депутат Александру Мурару отметил, что Румыния так присоединяется к демократическим странам мира, которые признают и торжественно берут на себя не только чествование памяти жертв голода 1932-1933 годов, но и «признание геноцидных, систематических, прямых, циничных, преступных действий Советского Союза и его руководителей с целью физического уничтожения украинской нации».

Депутаты, как говорится в декларации, выражают солидарность с украинским народом, пострадавшим в этой трагедии, и отдают дань памяти миллионам жертв голода 1932-1933 годов.