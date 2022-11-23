Жители Новханы передали свои обращения ПО «Азеригаз»

«Стоять на службе граждан – наша служебная обязанность. И сегодня я прошу участников «Открытого микрофона» озвучить свои проблемы, связанные с газоснабжением», - заявил начальник отдела ПО «Азеригаз» Ровшан Махъяддинов, выступая в рамках «Мобильной приемной».

Представитель ПО подчеркнул, что прозвучавшие обращения будут оперативно решены.

Участвовавший в акции представитель Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBİA) Эльмар Рзаев отметил, что Агентство всегда готово помочь предпринимателям, работающим в Новханах, в направлении решения стоящих перед ними задач и высоко оценил акции, проводимые ПО ГНКАР «Азеригаз» совместно с KOBIA.

Выступившие вслед за ним предприниматели попросили как можно скорее предоставить им заключение о счетчиках, направленных на госинспекцию.

Наряду с предпринимателями слово взяли местные жители, передав свои обращения.

Все обращения по поводу проверки озвученных на встрече проблем и их переназначению были зафиксированы.

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