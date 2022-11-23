Данилов подтвердил ликвидацию иранских инструкторов: Мы их сюда не приглашали

«Ты не должен находиться там, где не должен быть. Они были на нашей территории. Мы их сюда не приглашали, и если они сотрудничают с террористами и участвуют в уничтожении нашей нации, мы должны их убить», - указал Данилов.

В октябре израильские СМИ сообщили о 10 убитых иранских инструкторах в результате ударов Вооруженных сил Украины по оккупированному Крыму. Данилов дал понять, что любое дальнейшее иранское военное присутствие будет мишенью для ВСУ.