Макрон попал в поле зрения французских правоохранителей

Во Франции заподозрили американскую консалтинговую фирму McKinsey в незаконном финансировании предвыборной кампании президента страны Эммануэля Макрона на выборах 2017 года, по данному делу начато расследование, сообщила газета Le Parisien.

По данным издания, изначально расследование, начатое в марте после доклада сената, велось по факту отмывания денег частными консалтинговыми компаниями и неуплате корпоративного налога. Среди них фигурировала и McKinsey. Ее французский офис подозревается в неуплате налогов в течение последних 10 лет. Отмечается, что в то же время расходы государства на услуги консалтинговых компаний в среднем удвоились в период с 2018 по 2021 год.

В мае текущего года в штаб-квартире McKinsey прошли по этому факту обыски, после чего прокуратура заподозрила компанию уже в «фаворитизме» и «нелегальном финансировании избирательной кампании». Теперь следствие выясняет, имела ли McKinsey «привилегированный статус» при заключении госконтрактов.

«Расследование нацелено на связи между Макроном и фирмой McKinsey. Прокуратуру интересуют условия присуждения этой американской компании неких государственных контрактов на колоссальные суммы, а также подозрения в скрытом финансировании победоносной кампании главы государства в 2017 году», - пишет газета.