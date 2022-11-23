Путин восхитился дипфейком Шольца

Президенту России Владимиру Путину на выставке проектов в области искусственного интеллекта показали дипфейк ( реалистичная подмена фото-, аудио- и видеоматериалов, созданная с помощью нейросетей) немецкого канцлера Олафа Шольца и рассказали о последствиях использования фальшивок, пишут российские СМИ.

По словам разработчиков, мировая экономика от дипфейков теряет 400 млрд рублей. Так, рассказали специалисты, изображение американского предпринимателя Илона Маска используют для продвижения финансовой пирамиды, а в Китае с помощью дипфейка у злоумышленников получилось ограбить банк.

Послушав «канцлера Германии», Путин заметил, что он «хоть и фейк, но говорит правильные вещи – содержательные и глубокие».