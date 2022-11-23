Байрамов призвал давить на Армению

Азербайджан, несмотря на тяжелые последствия 30-летней оккупации, предпринимает важные шаги для продвижения мирной повестки дня, однако невыполнение Арменией взятых на себя обязательств и постоянные провокации наносят ущерб процессу, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на международной конференции «По Срединному коридору: геополитика, безопасность и экономика».

«Армения не полностью вывела свои вооруженные силы с территории Азербайджана, как того требует трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года, и продолжает различные военные действия на территории Азербайджана, в том числе установку мин. Есть острая потребность в поддержке международного сообщества для оказания давления на Армению и решения проблемы», - сказал Байрамов.