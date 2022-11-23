Stinger вернул на работу пенсионеров ради помощи Украине

Американская компания General Dynamics, производящая ЗРК «Stinger» вернула на свой сборочный завод пенсионеров, что бы нарастить поставки в Украину, сообщает The Wall Street Journal.

Другая корпорация «Lockheed Martin» удваивает производство противотанковых ракет «Javelin», которые она производит совместно с «Raytheon», а так же на 60% увеличивает производство ракетных установок «HIMARS» и ракет «GMLRS».

А немецкая компания «Rheinmetall» удвоила годовой объем производства боеприпасов для танков с примерно 70 тысяч до 140 тысяч единиц в год.