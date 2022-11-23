Фархад Мамедов, автор haqqin.az 22:52

Рубен Варданян, российский миллиардер армянского происхождения, направленный в Карабах из Москвы со специальной миссией, формирует свой квази-кабинет из ереванских министров, где ему отведена роль «госминистра» сепаратистского режима. По сообщениям армянских СМИ, Варданян не хочет формировать свой «кабинет» из карабахских армян, предпочитая работать либо с представителями Армении, либо со специалистами третьих стран.

«Рубен Варданян затеял настоящий кадровый погром, - пишет в этой связи армянская газета «Жоховурд». - Вчера он уволил всех министров и назначил лишь четырех исполняющими обязанности. Новые имена членов кабинета до сих пор не озвучены. По словам нашего источника в Карабахе, Варданян хранит эту информацию в строгой конфиденциальности». Ссылаясь на все тот же источник в Ханкенди, «Жоховурд» пишет, что «Варданян не обсуждает кадровые вопросы с местным руководством», то есть с формальным главой сепаратистского режима Араиком Арутюняном. «Неизвестно, с кем Варданян обсуждает эти вопросы, обсуждает ли он их вообще или принимает решения сам. Этот человек постоянно подчеркивает, что Карабаху сегодня нужны нестандартные решения, и для этого необходимо выдвигать соответствующих специалистов». Еще раньше источники в Ереване утверждали, что Рубен Варданян готовится назначить «министром иностранных дел» в Ханкенди бывшего главу МИД Армении Вардана Осканяна. Сам Осканян эту информацию не подтвердил, но и не опроверг. Хотя в последнее время экс-глава МИД Армении заметно активизировался и все чаще выступает с публикациями, в которых пытается обосновать «преимущества права на самоопределение», и жестко критикует дипломатию Еревана в карабахском вопросе.

Напомним, что недавно президент Азербайджана Ильхам Алиев прямо заявил, что Рубен Варданян «отправлен в Карабах с определенной повесткой дня», и что вступать с ним в диалог Баку ни при каких обстоятельствах не станет. Судя по имеющимся фактам, нет сомнений в том, что миссия московского миллиардера состоит в намерении возродить сепаратистское движение в Ханкенди, перспективы которого во многом развеяли итоги второй карабахской войны. Не случайно Варданян неоднократно и публично заявлял, что, поскольку Армения не может решить судьбу карабахских армян, признание «независимости» так называемой «НКР» будет «главной миссией его жизни». Но и Азербайджан, прекрасно знающий, что происходит на временно подконтрольных российским миротворцам территориях, полностью контролирует ситуацию на каждом участке освобожденных от оккупации земель. Что же касается зоны, находящейся под ответственностью российских миротворцев, то она, напомним, с четырех сторон контролируется визуальными и огневыми средствами азербайджанской армии.