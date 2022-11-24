Азербайджан репатриировал женщин и детей из Сирии

24 ноября 2022 года 16 граждан Азербайджанской Республики, которых содержали в лагерях, расположенных на территории Сирии, репатриировали в Азербайджан, сообщили в МИД Азербайджана.

Сообщается, что среди репатриированных 13 детей и 3 женщины.

В Турцию были направлены представители соответствующих государственных учреждений, ответственных за репатриацию граждан Азербайджана из Ирака и Сирии, которые обеспечили предварительное медико-психологическое обследование репатриантов.

Отметим, что всего в Азербайджан из Ирака и Сирии репатриировано 409 граждан, в том числе 380 детей и 29 женщин.