Базу пользователей WhatsApp выставили на продажу

Хакеры выставили на продажу данные более 500 миллионов пользователей мессенджера WhatsApp, пишут российские телеграм-каналы.

Злоумышленники выставили на продажу базу актуальных номеров, привязанных к аккаунтам WhatsApp. Почти 10 миллионами из них владеют россияне.

Известно, что база данных включает сведения об аккаунтах из 84 стран, в том числе из России, США, Великобритании, Египта, Саудовской Аравии, Италии, Франции, Турции и других государств.

Поскольку Meta сообщала, что число пользователей WhatsApp составляет около 2 млрд, можно предположить, что в базе содержатся данные четверти из них со всего мира.