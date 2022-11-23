Минобороны Азербайджана обратилось к миротворцам

«Азербайджанская сторона официально направила список и карту населенных пунктов Карабахского экономического района с азербайджанской топонимикой Минобороны России, прежнему и нынешнему командованию российского миротворческого контингента, временно размещенного на территориях Азербайджана, а также Совместному турецко-российскому мониторинговому центру и неоднократно обращалась по поводу использования именно этих названий в официальной информации.

Тем не менее, к сожалению, в официальной информации миротворческого контингента Российской Федерации, опубликованной на официальном сайте Министерства обороны России, азербайджанские населенные пункты называются вымышленными армянскими топонимами.

Так, в официальной информации миротворческого контингента РФ от 24 ноября 2022 года сообщается, что Азербайджан якобы нарушил режим прекращения огня в направлении населенного пункта «Магавуз».

Доводим до сведения российской стороны, что официальное название азербайджанского поселка под названием «Магавуз» - ЧАРДАХЛЫ. Подразделения азербайджанской армии не нарушали режим прекращения огня и не производили выстрелов в этом направлении.

При этом также заявляем, что предоставленная российской стороне информация о недавних нарушениях режима прекращения огня незаконными армянскими вооруженными формированиями и других инцидентах не находит отражения в официальных заявлениях российского миротворческого контингента.

По приглашению Минобороны Азербайджана командующий временно дислоцированным на территории Азербайджана российским миротворческим контингентом и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра 23 ноября осмотрели минное поле с противопехотными минами ПМН-Э армянского производства, которые были зарыты членами незаконных армянских вооруженных формирований в северном направлении возвышенности Сарыбаба и обнаруженное инженерно-фортификационными подразделениями азербайджанской армии.

В ходе проверки сообщалось, что только в 2021 году нашими подразделениями было обнаружено и обезврежено 350 противопехотных мин марки ПМН-Э, произведенных в Армении. К сожалению, российский миротворческий контингент официально не сообщил об этом.

Призываем командование российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджана, указывать в соответствующей информации наименования населенных пунктов на территории нашей страны с правильными топонимами и строго пресекать все провокационные действия незаконных армянских вооруженных формирований, в том числе минирование территорий», - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.