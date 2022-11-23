Меркель заявила о попытках наладить диалог с Москвой

«Это не стало неожиданностью. Минские соглашения были уничтожены. Летом 2021 года, после встречи президентов Байдена и Путина, я хотела снова создать отдельный европейский формат переговоров с Путиным вместе с Эммануэлем Макроном в Совете ЕС. Некоторые возражали против этого, и у меня больше не было сил настаивать, потому что все про меня думали: «Осенью она уйдет», - сказала Меркель.

Экс-канцлер добавила, что такое же ощущение у нее было во время последней поездки в российскую столицу. «Так было и во время моего прощального визита в Москву. Ощущение было совершенно ясным: с точки зрения политики власти, твое время прошло. Для Путина важна только власть. В этот последний визит он также пригласил с собой Лаврова, в противном случае мы больше виделись бы с глазу на глаз», - продолжила она.