Данилов: Победа Украины – вопрос времени

По словам Данилова, несмотря на признание России государством, которое спонсирует терроризм, заявления институтов продолжают оставаться вялыми, как и раньше.

«Я считаю, что Европа совместно со всем демократическим миром должна действовать более практично, по отношению к России. Они требуют от нас переговоров, требуют сдачи наших государственных интересов, понимая, что мы не можем пойти по этому пути, от слова совсем», - пояснил Данилов.

По его словам, именно Россия начала войну и, «если президент России Владимир Путин желает ее завершить, он должен выйти к границам 1991 года, после этого можно будет начинать те или иные переговоры».

Данилов также отметил, что ситуация на поле боя уже не та, что была в феврале или в марте, с учетом военной помощи Киеву со стороны западных партнеров.

«Мы будем бороться, как за свою свободу, так и свободу Европы. Мы на это обречены – такая у нас судьба. Должны сделать так, чтобы наши дети и внуки в конце концов не воевали с Россией, должны поставить точку. Вопрос нашей победы и какой она будет - вопрос времени, сейчас Россия со всех сторон пытается выйти с нами на переговоры, чтобы взять паузу, чтобы собраться снова», - заявил он.