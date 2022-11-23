Данилов: Победа Украины – вопрос времени
Российская Федерация требует от Украины переговоров и сдачи государственных интересов, впрочем, переломный момент уже наступил, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов местному телевидению.
По словам Данилова, несмотря на признание России государством, которое спонсирует терроризм, заявления институтов продолжают оставаться вялыми, как и раньше.
«Я считаю, что Европа совместно со всем демократическим миром должна действовать более практично, по отношению к России. Они требуют от нас переговоров, требуют сдачи наших государственных интересов, понимая, что мы не можем пойти по этому пути, от слова совсем», - пояснил Данилов.
По его словам, именно Россия начала войну и, «если президент России Владимир Путин желает ее завершить, он должен выйти к границам 1991 года, после этого можно будет начинать те или иные переговоры».
Данилов также отметил, что ситуация на поле боя уже не та, что была в феврале или в марте, с учетом военной помощи Киеву со стороны западных партнеров.
«Мы будем бороться, как за свою свободу, так и свободу Европы. Мы на это обречены – такая у нас судьба. Должны сделать так, чтобы наши дети и внуки в конце концов не воевали с Россией, должны поставить точку. Вопрос нашей победы и какой она будет - вопрос времени, сейчас Россия со всех сторон пытается выйти с нами на переговоры, чтобы взять паузу, чтобы собраться снова», - заявил он.