Зеленский о трудностях с электричеством и водоснабжением

В Украине целый день продолжаются восстановительные работы, однако по состоянию на вечер еще в 15 областях страны есть проблемы с водоснабжением и электричеством, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

«Сложнее всего – Киевская, Кировоградская, Днепропетровская, Львовская, Полтавская и Харьковская области. Но вместе с подачей электричества на критическую инфраструктуру даем и водоснабжение и тепло», - заявил он.

По словам Зеленского, ситуация с электричеством остается сложной почти во всех регионах. Но все же понемногу удается отойти от блекаута – каждый час возвращается питание новым и новым потребителям.

«Сложнее всего пока в столице и 15 областях: Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Закарпатская, Франковская, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая. Проблемы есть также и в других регионах», - добавил украинский президент.