Нидерланды признали Россию спонсором терроризма

Палата представителей Нидерландов (нижняя палата парламента – Генеральных штатов) поддержала предложение депутата Тома Ван дер Ли о признании РФ страной – спонсором терроризма из-за ее действий в Украине, пишут зарубежные СМИ.

Накануне, Европейский парламент принял резолюцию о признании РФ страной спонсором терроризма. За резолюцию проголосовало 494 евродепутата, 58 были против, еще 44 воздержались.

Ван дер Ли призвал последовать примеру евродепутатов. В его предложении говорится, что российская армия «структурно и намеренно» наносит ракетные удары по гражданским целям в Украине, в результате чего большинство населения страны осталось без электричества.

Предложение депутата поддержало большинство партий в Палате представителей.

Стоит отметить, что подавляющее большинство партий в парламенте поддерживают политику правительства по максимально возможной поддержке Украины в гуманитарной, дипломатической и военной сферах.