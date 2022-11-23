Зеленский о российской армии: Воевать не умеют, только терроризировать

«Они не умеют воевать, а единственное, что им пока удается, – это энергетический, артиллерийский или ракетный террор. Почти ежечасно я получаю сообщение об ударах оккупантов по Херсону и другим общинам области. Такой террор начался сразу после того, как российская армия была вынуждена бежать из Херсона. Это месть проигравших. Воевать они не умеют. Единственное, что пока могут, – это терроризировать. Либо энергетический террор, либо артиллерийский, либо ракетный – вот это и все, к чему деградировала Россия при нынешних ее руководителях», - заявил президент Украины.

Он подчеркнул, что только деоккупация украинских земель и надежные гарантии безопасности для Украины могут оградить украинский народ от любых российских эскалаций.

«Каждый день работаем с партнерами ради этого. Скоро будут весомые новости», - заверил Зеленский.