Двух журналистов принудительно доставят в суд. По иску адвоката Аслана Исмайлова

Инара Рафикгызы, судебный репортер 03:50

Известный адвокат Аслан Исмаилов подал жалобу на журналистов Талеха Шахсуварлы и Айгюн Мурадханлы, обвинив их в том, что они его оскорбили и оклеветали, унизили его честь и достоинство, а также опорочили деловую репутацию. Как сообщает haqqin.az, жалоба истца против Талеха Шахсуварлы была в отдельном порядке рассмотрена на заседании под председательством судьи Аббаса Рзаева в Бинагадинском районном суде. В ней утверждается, что 17 сентября 2019 года Шахсуварлы оскорбил и оклеветал Аслана Исмаилова, опубликовав на сайте aznews.az и в социальной сети Facebook статью под заголовком «Аслан Исмаилов и его сын в объятиях армянского шпиона. СГБ примет меры. Шокирующие фотографии».

Сам Шахсуварлы не принял участия ни на одном из судебных заседаний по данному делу. В связи с чем Кянан Мамедов, адвокат истца, попросил судью принудительно доставить журналиста в здание суда. Ходатайство адвоката было удовлетворено, а его исполнение судья возложил на Бинагадинское и Бардинское районные управления полиции. «После решения Бинагадинского районного суда от 12 октября 2022 года состоялось уже два слушания, - рассказал haqqin.az адвокат Кянан Мамедов. – Тем не менее, правоохранительные органы так и не обеспечили явку Шахсуварлы в принудительном порядке». Адвокат истца добавил, что по данному уголовному делу уже проведено 35 судебных заседаний, трижды назначалась экспертиза. В результате, все обвинения в том, что Шахсуварлы оскорбил и оклеветал Аслана Исмаилова, были подтверждены заключениями экспертов. Следующее заседание суда по иску Исмаилова назначено на 5 декабря.