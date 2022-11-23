Жаля Агазаде, собкор 03:57

Война в Украине вынуждает миллионы людей бросать свои дома и бежать в поисках безопасности в другие страны – трагический процесс, продолжающийся по сей день. Азербайджан, как и другие государства, радушно принимает и оставшихся без крова украинских беженцев, и граждан России, покинувших свою страну в следствии политических, социальных и экономических последствий войны. Понятно, что для подавляющего большинства российских и украинских беженцев одним из наиболее актуальных является вопрос трудоустройства в Азербайджане. Как сообщил haqqin.az Азер Аллахверанов, председатель Общественного совета при Государственной миграционной службе Азербайджана, законодательство нашей страны предоставляет иностранцам широкие возможности работать в Азербайджане как с уже имеющимся разрешением на трудоустройство, так и без таковых.

По словам Аллахверанова, трудовая деятельность иностранцев регулируется миграционным законодательством страны, в соответствии с которым им, прежде всего, необходимы законные основания пребывания в стране. «Имея их, - говорит эксперт, - подданному иностранного государства необходимо обратиться в соответствующие структуры за получением права на трудовую деятельность. Предприятие или фирма, готовые взять иностранца на работу, должны обратиться в миграционную службу за разращением на трудоустройство по системе «единого окна» и представить причины, на которых основано решение. Получив право на работу, мигрант параллельно получает право на временное проживание в Азербайджане». Азер Аллахверанов подчеркнул, что существует также определенный контингент мигрантов, которым не требуется получения прав на трудоустройство. «В миграционном законодательстве нашей страны для этой категории иностранцев предусмотрены семнадцать пунктов, - говорит эксперт. – В частности, это касается индивидуальных предпринимателей, ученых, приехавших в страну для лекционной работы в вузах, лиц, состоящих в законном браке с гражданином или гражданкой Азербайджана… Также нет необходимости обращаться за разрешением на работу тем, кто уже получил или подал заявку на получение статуса беженца в Азербайджане. Словом, список достаточно широкий».