Найдут ли русские и украинцы работу в Баку? экспертная оценка
Война в Украине вынуждает миллионы людей бросать свои дома и бежать в поисках безопасности в другие страны – трагический процесс, продолжающийся по сей день. Азербайджан, как и другие государства, радушно принимает и оставшихся без крова украинских беженцев, и граждан России, покинувших свою страну в следствии политических, социальных и экономических последствий войны.
Понятно, что для подавляющего большинства российских и украинских беженцев одним из наиболее актуальных является вопрос трудоустройства в Азербайджане.
Как сообщил haqqin.az Азер Аллахверанов, председатель Общественного совета при Государственной миграционной службе Азербайджана, законодательство нашей страны предоставляет иностранцам широкие возможности работать в Азербайджане как с уже имеющимся разрешением на трудоустройство, так и без таковых.
По словам Аллахверанова, трудовая деятельность иностранцев регулируется миграционным законодательством страны, в соответствии с которым им, прежде всего, необходимы законные основания пребывания в стране.
«Имея их, - говорит эксперт, - подданному иностранного государства необходимо обратиться в соответствующие структуры за получением права на трудовую деятельность. Предприятие или фирма, готовые взять иностранца на работу, должны обратиться в миграционную службу за разращением на трудоустройство по системе «единого окна» и представить причины, на которых основано решение. Получив право на работу, мигрант параллельно получает право на временное проживание в Азербайджане».
Азер Аллахверанов подчеркнул, что существует также определенный контингент мигрантов, которым не требуется получения прав на трудоустройство.
«В миграционном законодательстве нашей страны для этой категории иностранцев предусмотрены семнадцать пунктов, - говорит эксперт. – В частности, это касается индивидуальных предпринимателей, ученых, приехавших в страну для лекционной работы в вузах, лиц, состоящих в законном браке с гражданином или гражданкой Азербайджана… Также нет необходимости обращаться за разрешением на работу тем, кто уже получил или подал заявку на получение статуса беженца в Азербайджане. Словом, список достаточно широкий».
Как утверждает Аллахверанов, вопросы, касающиеся количества привлеченных к работе иностранцев, регулируются трудовыми квотами на иностранных работников, которые включают в себя девятнадцать родов деятельности. Данные квоты установлены в добывающей отрасли, сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности, водном хозяйстве, IT-cфере и других.
«К примеру, - говорит эксперт, - общая квота на трудоустройство иностранцев в 2021 году составляла 7.740 человек, а в 2022-м – уже 8.740. Однозначно, что в связи с реализацией масштабных проектов по восстановлению освобожденных территорий в Карабахе, квота на работу иностранцев в 2023 году будет увеличена. Помимо этого, трудовая квота позволяет привлекать на работу в Азербайджане высококвалифицированных иностранных специалистов. Не случайно, категория работающих иностранцев без необходимости получить право на работу в несколько раз больше, чем по трудовой квоте».
Эксперт сообщил, что, по официальным данным, еще два-три года назад количество работающих в Азербайджане иностранцев составляло примерно 30 тысяч, из которых значительная часть относится к категории, не требующей получения разрешения на трудоустройство.
«Кроме того, - добавляет Аллахверанов, - разрешение на работу не требуется иностранцам, которые получили в Азербайджане постоянное место жительства. А таких на данный момент более десяти тысяч. Следует также принять во внимание, что с января по сентябрь нынешнего года в страну въехали и зарегистрировались по месту пребывания (речь идет о людях, планирующих оставаться на территории страны больше пятнадцати дней – прим. ред.) в общей сложности 220 тысяч иностранцев».
Таким образом, по мнению председателя Общественного совета при Государственной миграционной службе, азербайджанское законодательство предусматривает достаточно широкие и либеральные условия для работы иностранцев в нашей стране.