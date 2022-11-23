Натик Гусейнзаде, отдел информации 04:04

На днях шекинские фермеры получили около 500 тысяч манатов в качестве возмещения ущерба, нанесенного ураганом в марте этого года. Фонд аграрного страхования (ASF) выплатил эту сумму 354 аграриям, проживающим в различных селах Шекинского района. Большинство из них занимались выращиванием зерновых…

2022-й год получился для фермеров нелегким. В начале года посевы страдали из-за снега и обильных дождей, а летом – из-за засухи. Но вот уже три года, как у азербайджанских земледельцев есть возможность избавить себя от последствий проделок природы. Как известно, Фонд аграрного страхования был создан в 2019 году указом президента Азербайджана Ильхама Алиева. Реформы, инициированные главой государства, достаточно быстро стали приносить плоды. Созданы идеальные условия фермерам для гарантии и безопасности ведения бизнеса.

Давайте просто посчитаем. Посадка 1 гектара фруктовых садов обходится примерно в 40 тысяч манатов. Ежегодное обслуживание этой территории – это еще около 9 тысяч. Если фермер имеет 10 га земли, то в сумме за четыре года ему придется потратить приблизительно 760 тысяч. И все это время он не будет получать прибыли. А как быть, если на четвертый год из-за стихии все труды, а вместе с ними и вложенные инвестиции уйдут в никуда? Для средних и мелких фермеров 760 тысяч – огромные деньги. Обычно несколько частников вместе собирают эту сумму, влезают в долги, чтобы через несколько лет получить первые доходы. И как легко можно все потерять! Достаточно, чтобы в период цветения температура упала на несколько градусов или подули сильные ветра, что весьма частое явление для Азербайджана. И тогда фермер не получит ожидаемого урожая.

Примеров тому, как земледелец пожалел денег, либо просто не поверил в новую действенную систему страхования, множество. В Исмаиллы один из фермеров с 10 га должен был собрать 100 тонн черешни. Но из-за непогоды снял урожай в… 200 кг. Убыток в 400 тысяч манатов! А ведь заплатив за страховку 12 тысяч, фермер ничего не потерял бы. Не стоит также забывать, что 50 процентов от цены страховки за агрария платит государство, что еще больше облегчает жизнь фермерам. Еще один пример, когда предприниматели ошибочно рассчитывали на благосклонность природы и не пошли к страховщикам. 100 гектаров персиковых садов в Загатале. Ожидалась прибыль в несколько миллионов манатов. Цена страховки – 120 тысяч, а с учетом 50-процентной помощи от государства – 60 тысяч. Фермер передумал тратить такую сумму на страхование и в результате заморозков потерял 600 тысяч, хотя ущерб мог составить даже 2-3 миллиона. Град, оползень, ветер, ливень… От этих бед у фермеров есть спасение. Процесс производства можно легко застраховать. Но ведь производство – это еще не все. Собрав урожай, фермеру надо его реализовать, а в связи с процессами, которые происходят в мире и в том числе в соседних государствах, сделать это порой бывает сложно. К примеру, сейчас страдают производители хурмы. Азербайджан обеспечивал 67 процентов потребностей Украины в этой оранжевой ягоде, и, понятно, что из-за войны экспорт значительно снизился.