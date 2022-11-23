В США компания Raytheon Technologies вернула на работу на свой сборочный завод пенсионеров. Такой шаг связан с желанием американского производителя оружия нарастить количество выпускаемых зенитных ракетных комплексов Stinger, сообщает The Wall Street Journal.

Компания L3Harris Technologies, получившая заказы на вооружение для Украины на $200 млн, извлекает компьютерные чипы из старых радиоприемников, чтобы сделать новые средства связи и уложиться в срок. А корпорация Lockheed Martin удваивает производство противотанковых ракет Javelin, которые она производит совместно с Raytheon, также на 60% увеличивает производство ракетных установок Himars и ракет GMLRS, отмечает американское издание.

Компания Saab также расширила свои производственные мощности на фоне обострения напряженности в отношениях с РФ. Компания взяла 500 новых сотрудников по всему миру и, кроме того, инвестирует в новые производственные технологии для повышения эффективности.

Немецкая компания Rheinmetall удвоила годовой объем производства боеприпасов для танков примерно с 70 тыс. до 140 тыс. единиц в год. В этом году компания также производит 110 тыс. снарядов для артиллерии по сравнению с 70 тыс. в прошлом году. Кроме того, немецкий производитель увеличил выпуск патронов среднего калибра с 1,2 млн до 2,2 млн в год.