Байрамов прибыл в Казахстан

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов прибыл с визитом в Актау для участия во второй трехсторонней встрече министров иностранных дел и транспорта Азербайджана, Казахстана и Турции, сообщает МИД Азербайджана.

Согласно сообщению ведомства, как продолжение первой встречи, состоявшейся в Баку 27 июня 2022 года, целью данной площадки является содействие развитию скоординированного сотрудничества между упомянутыми странами в сфере транспорта, транзита, связи, торговли и ряда других направлений. Ожидается также участие грузинской делегации во встрече в Актау.