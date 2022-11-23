США запретили поставку Украине МиГ-29 из-за Китая

США не разрешили Польше поставить Украине советские самолеты МиГ-29 в марте этого года в рамках закулисного соглашения с Китаем, утверждает британский журнал Spectator со ссылкой на источники в высших эшелонах политического и военного руководства Китая.

Издание отмечает, что главным приоритетом для Пекина с начала вторжения России в Украину было избежать конфронтации Москвы с НАТО, в частности, не допустить ядерной эскалации. Однако президент РФ Владимир Путин, который в начале февраля сообщил своему китайскому коллеге Си Цзиньпину о планах провести ограниченную спецоперацию, уже через три дня после вторжения, 27 февраля, приказал привести ядерные силы России в режим «повышенной боевой готовности». По словам источников, Путин опрометчиво в глазах китайцев разыграл самую опасную карту и сделал это в самом начале конфликта. В эти дни Польша обсуждала передачу 26–33 истребителей МиГ-29, которые достались ей от Германии за символический 1 евро. В Пекине расценили такой шаг как прямое вовлечение НАТО в конфликт.