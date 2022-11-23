США запретили поставку Украине МиГ-29 из-за Китая
США не разрешили Польше поставить Украине советские самолеты МиГ-29 в марте этого года в рамках закулисного соглашения с Китаем, утверждает британский журнал Spectator со ссылкой на источники в высших эшелонах политического и военного руководства Китая.
Издание отмечает, что главным приоритетом для Пекина с начала вторжения России в Украину было избежать конфронтации Москвы с НАТО, в частности, не допустить ядерной эскалации. Однако президент РФ Владимир Путин, который в начале февраля сообщил своему китайскому коллеге Си Цзиньпину о планах провести ограниченную спецоперацию, уже через три дня после вторжения, 27 февраля, приказал привести ядерные силы России в режим «повышенной боевой готовности». По словам источников, Путин опрометчиво в глазах китайцев разыграл самую опасную карту и сделал это в самом начале конфликта. В эти дни Польша обсуждала передачу 26–33 истребителей МиГ-29, которые достались ей от Германии за символический 1 евро. В Пекине расценили такой шаг как прямое вовлечение НАТО в конфликт.
В Вашингтоне положительно относились к военной помощи Польши, но 8 марта позиция Пентагона резко изменилась и американские военные чиновники посчитали предложение Варшавы «несостоятельным». По мнению источников Spectator, это произошло после закулисной договоренности Пекина и Вашингтона с участием европейских лидеров – США запретят поставки самолетов Киеву, а китайские генералы через контакты с Генштабом России «сделают все возможное, чтобы нейтрализовать ядерную угрозу Путина».
«Это сработало», – отметил китайский источник. После этого США, хотя и оказывали военную помощь Украине, делали это крайне осторожно. Не в последнюю очередь в Вашингтоне учитывали озабоченность Пекина. НАТО до сих пор воздерживается от поставок штурмовиков, вертолетов, танков, а также ракет большой дальности и систем крылатых ракет. Китай, в свою очередь, отказался от военной поддержки России, вынудив Путина покупать беспилотники у Ирана и перерабатывать бытовую технику для извлечения компьютерных чипов.