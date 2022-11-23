Рекорд заболеваемости: в Китае всплеск коронавируса

В Китае за последние сутки выявили 32 943 новых случая заражения коронавирусом, это новый максимум с начала пандемии. Об этом свидетельствуют обновленные данные Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. Прирост день ко дню составил 4%.

90,5%, или 29 840 новых случаев заражения COVID-19 оказались бессимптомными. Прошлый антирекорд был зафиксирован 24 ноября. Тогда в стране выявили 31 656 заразившихся. До этого максимум был зафиксирован 14 апреля – 29 411 случаев.

Рост числа заболевших начался в КНР с начала ноября. Большее их число приходится на южную провинцию Гуандун (38%). Следом за ней идут Пекин (10%), центральная провинция Хэнань и город центрального подчинения Чунцин (9%). На фоне роста заболеваемости в некоторых городах и районах возвращены локдауны.