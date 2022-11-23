«Стабильно кладем батальон»: Офис Зеленского о потерях россиян

Российская армия в Украине ежедневно теряет убитыми и ранеными до 1000 военнослужащих, даже когда интенсивность боевых действий на фронте снижается, ее потери составляют около 400-600 солдат. Такие цифры в эфире передачи "Фейгин LIVE" привел советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Мы стабильно кладем сейчас батальон, в основном на направлении Соледар - Бахмут", - утверждает Арестович. На этом направлении, по его словам, доля мобилизованных россиян, плохо обученных воевать, составляет как минимум 50%.

Также Арестович отметил, что в настоящее время у россиян на фронте основная нагрузка - это наемники из частных военных компаний и "частично мобилизованные".