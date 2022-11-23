«Эта конференция поможет нам лучше понять реалии региона, планы Азербайджана, а также наше взаимодействие с соседними государствами». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на международной конференции на тему «Вдоль Срединного коридора: геополитика, безопасность и экономика», которая проходит в Университете АДА.

Глава государства отметил, что, хотя основной темой конференции является Срединный коридор, судя по участникам конференции, будут обсуждаться также вопросы политики, безопасности и экономики.

Ильхам Алиев в ходе своего выступления указал, что маршруты транспортировки углеводородов, которые уже функционируют, дадут возможность всем странам Каспийского региона стать более интегрированными: «Наше сотрудничество с Туркменистаном имеет долгую историю. Сегодня Азербайджан предоставляет значительные возможности для транзита грузов из Туркменистана, а в морском порту Алят мы выделили отдельный участок для грузов из Туркменистана».

Глава государства сказал, что Азербайджан начал газовые своп-операции с Туркменгазом, что важно, учитывая рост потребностей Азербайджана в газовой промышленности, а также возросшую необходимость в крупных объемах газа.

«Мы также продолжаем работу с зарубежными нефтяными компаниями, планируем увеличение добычи газа с существующих и новых месторождений, которые будут запущены со следующего года, в частности, с газоконденсатного месторождения «Апшерон», - отметил глава государства.