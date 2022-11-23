Ильхам Алиев: Азербайджан планирует увеличение добычи газа фото; обновлено 10:47
«Эта конференция поможет нам лучше понять реалии региона, планы Азербайджана, а также наше взаимодействие с соседними государствами». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на международной конференции на тему «Вдоль Срединного коридора: геополитика, безопасность и экономика», которая проходит в Университете АДА.
Глава государства отметил, что, хотя основной темой конференции является Срединный коридор, судя по участникам конференции, будут обсуждаться также вопросы политики, безопасности и экономики.
Ильхам Алиев в ходе своего выступления указал, что маршруты транспортировки углеводородов, которые уже функционируют, дадут возможность всем странам Каспийского региона стать более интегрированными: «Наше сотрудничество с Туркменистаном имеет долгую историю. Сегодня Азербайджан предоставляет значительные возможности для транзита грузов из Туркменистана, а в морском порту Алят мы выделили отдельный участок для грузов из Туркменистана».
Глава государства сказал, что Азербайджан начал газовые своп-операции с Туркменгазом, что важно, учитывая рост потребностей Азербайджана в газовой промышленности, а также возросшую необходимость в крупных объемах газа.
«Мы также продолжаем работу с зарубежными нефтяными компаниями, планируем увеличение добычи газа с существующих и новых месторождений, которые будут запущены со следующего года, в частности, с газоконденсатного месторождения «Апшерон», - отметил глава государства.
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В Баку проходит международная конференция «Вдоль Срединного коридора: геополитика, безопасность и экономика», совместно организованная Университетом АДА и Центром анализа международных отношений. В работе конференции принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Среди участников этого мероприятия - руководители и представители ведущих мозговых центров США, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Франции, Израиля, Швеции, Италии, Грузии, Канады, Египта, Пакистана, Польши, Румынии, России и Турции.
На конференции обсуждаются аспекты безопасности Срединного коридора, экономические возможности региона. В частности, в этом контексте проводится обмен мнениями о значении Зангезурского коридора, новых транспортных возможностях, которые будут созданы коридором Восток-Запад, вопросы расширения и диверсификации международных грузоперевозок.