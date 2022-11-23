Баку опровергает дезинформацию Еревана
Министерство обороны Азербайджана опровергло утверждения Минобороны Армении об обстреле подразделениями азербайджанской армии армянских позиций.
«Распространенная армянской стороной информация о том, что 24 ноября с 21:30 до 22:30 подразделениями азербайджанской армии якобы велся огонь в направлении позиций вооруженных сил Армении, не соответствует действительности. Категорически опровергаем данную информацию», - говорится в сообщении азербайджанского оборонного ведомства.