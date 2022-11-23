СГБ проводит аресты в Нахчыване

Начальнику отдела регулирования таможенных пошлин и выплат Государственного таможенного комитета Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана Мансуру Аскерову предъявлено обвинение по статье 179.4 (присвоение в особо крупном размере) УК Азербайджана.

Как сообщает haqqin.az, в Сабаильском районном суде было рассмотрено ходатайство следователя по уголовному делу, возбужденному в Службе госбезопасности в отношении Мансура Аскерова. Ходатайство было удовлетворено. Суд избрал в отношении Мансура Аскерова меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Отмечается, что в результате расследования уголовного дела были выявлены факты присвоения в особо крупном размере. Так, Мансур Аскеров обвиняется в присвоении государственных средств в размере 132 миллионов манатов, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Согласно обвинению, должностные лица Госкомтаможни НАР помимо общей электронной системы, где оформляются государственные таможенные пошлины, создали систему неофициального второго сбора за импортируемые товары без оформления.

Уточняются дополнительные сведения о ходе уголовного дела.