Ильхам Алиев: открытие Зангезурского коридора мы обсудили с Россией. Иран не станет блокировать. Армения не способна это сделать

Зангезурский коридор не направлен против кого-то, он принесет благо всем заинтересованным сторонам, заявил президент Ильхам Алиев на международной конференции «Вдоль Срединного коридора: геополитика, безопасность и экономика».

«Мы обсудили Зангезурский коридор во время моего последнего разговора с российскими чиновниками. Не думаю, что Армения способна блокировать этот коридор. Что касается Ирана, считаю, что он тоже не будет этого делать, учитывая его заинтересованность в региональных коммуникационных проектах. Эти проекты не направлены против кого-либо, а, наоборот, только во благо всех заинтересованных сторон», - указал глава государства.

Президент также отметил, что в Азербайджане на протяжении долгих лет царит стабильность, и это один из основных факторов экономического развития. «Сильная экономика, политическая и экономическая стабильность, прогнозируемая политика правительства, а также тесные связи со многими государствами – все эти факторы способствовали созданию нынешних реалий», - сказал глава государства.