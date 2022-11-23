В Британии дали совет Украине

Украинские войска должны продолжать наступление зимой и сохранять темп стремительных атак на российские силы в течение зимы. Такой совет дал украинцам министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью Daily Beast.

«Учитывая преимущество, которое украинцы имеют в подготовке, оборудовании и качестве боевого состава против деморализованных, плохо обученных, плохо оснащенных россиян, в интересах Украины сохранить темп зимой. У них есть 300 тысяч единиц арктического боевого снаряжения, полученного от международного сообщества», - сказал глава британского оборонного ведомства.

Бен Уоллес отметил, что украинцы удивили весь мир, продемонстрировав собственное мужество и мастерство, а также огромные недостатки вооруженных сил России.

«Недавно российское подразделение было развернуто без еды и носков и с небольшим количеством оружия. Это катастрофа для человека, отправляющегося на поле боя... Они отправляют их в мясорубку и используют огромное количество артиллерии. Только страна, которая не заботится о своем народе, может отправить 100 тысяч своих людей, чтобы они были либо мертвы, либо ранены, либо дезертировали», - добавил министр.