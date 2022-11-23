США предложили Турции отказаться от наземной операции и вывести подразделения курдов с севера Сирии на расстояние 30 км от турецкой границы. Об этом пишет газета Hurriyet.

«Зная о решимости президента Эрдогана, американцы приняли меры, чтобы решить этот вопрос без операции. Начальник Генерального штаба США Марк Милли провел переговоры с начальником Генштаба Яшаром Гюлером. Министр национальной обороны Хулуси Акар принял посла США в Анкаре Флейка», - пишет журналист издания.

Он предполагает, что на переговорах обсуждается компромиссный вариант - отвод курдов на расстояние до 30 км от границы с Турцией. Причиной таких уступок перед Турцией колумнист считает наличие непосредственно американских военнослужащих в рядах курдских сил.