У России не хватает рабочих для военных заводов
Из-за войны в Украине российские военные заводы столкнулись с нехваткой около 20 тысяч рабочих. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на секретаря Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олега Соколова.
Летом 2022 года предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) уже изменили режим работы. Теперь на них работают в три смены, без выходных и отпусков. Бизнес обязали выполнять заказы армии вне очереди. Эти меры не спасли ситуацию.
Чтобы решить проблему кадров на военных заводах, российское Министерство труда предложило выплачивать компенсации безработным, которые согласятся приехать на работу из других регионов России. Сумма может составлять до 262 188 руб. Впервые средства выделят в 2023 году.
Несмотря на цифры в 20 тысяч, официально в Минтруда иначе оценивают дефицит кадров в ОПК в 3814 человек.
«Действительно, есть дефицит кадров, в первую очередь квалифицированных рабочих – слесарей, токарей, станочников, наблюдается определенный дефицит IT-специалистов», – рассказал источник в «Ростехе». По словам источников в российском военно-морском флоте, заводам не хватает сборщиков судов, сварщиков, пайщиков, трубопроводчиков, сказал представитель предприятия.
«Сейчас многие предприятия ОПК, которых в России несколько тысяч, выбрали всех сотрудников из близлежащих населенных пунктов, а чтобы кто-то к ним поехал, нужно решать проблему жилья и конкурентной зарплаты. У организаций ОПК нет денег на это, поэтому это должно субсидировать государство», – заключил секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олег Соколов.