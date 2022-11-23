У России не хватает рабочих для военных заводов

Из-за войны в Украине российские военные заводы столкнулись с нехваткой около 20 тысяч рабочих. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на секретаря Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олега Соколова.

Летом 2022 года предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) уже изменили режим работы. Теперь на них работают в три смены, без выходных и отпусков. Бизнес обязали выполнять заказы армии вне очереди. Эти меры не спасли ситуацию.

Чтобы решить проблему кадров на военных заводах, российское Министерство труда предложило выплачивать компенсации безработным, которые согласятся приехать на работу из других регионов России. Сумма может составлять до 262 188 руб. Впервые средства выделят в 2023 году.