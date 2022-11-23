Автозаправки и нефтяные терминалы SOCAR Petroleum проверят

На нефтяных терминалах и автозаправочных станциях SOCAR Petroleum пройдут проверки. Об этом сообщили haqqin.az в Госслужбе по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана.

Согласно сообщению, Азербайджанский институт метрологии и Азербайджанский институт стандартизации при Госслужбе проведут инспекцию по качеству и объему топлива на нефтяных терминалах и АЗС SOCAR Petroleum. Планируется определение соответствия качества топлива установленным нормам в цепочке реализации, в том числе при хранении и транспортировке, а также метрологическая поверка средств измерений, используемых при реализации на АЗС, проведение других мероприятий.